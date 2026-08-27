Tri pacijenta povrijeđena u požaru kod Omiša i dalje na respiratoru: Izgorjelo 106 vozila i 28 kuća

Tri osobe teško povrijeđene u požaru u Lokvi Rogoznici kod Omiša i dalje su životno ugrožene i nalaze se na respiratoru u KBC "Sestre milosrdnice" u Zagrebu.

Izvor: Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia

Tri pacijenta koja su teško povrijeđena u požaru kod Omiša i dalje su životno ugrožena, saopšteno je iz Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice" u Zagrebu.

Oni su na intenzivnoj njezi, na respiratoru i primaju terapiju usmjerenu na stabilizaciju i održavanje vitalnih funkcija.

Svi su operisani, odnosno uklonjeno im je odumrlo izgorjelo tkivo. S obzirom na obim opekotina, oporavak se odvija u skladu sa očekivanjima, prenose hrvatski mediji.

Požar je izbio 13. avgusta oko 20.00 časova u šumskom predjelu uz put na području Lokve Rogoznice. U požaru je poginula državljanka BiH, a sedam lica bilo je životno ugroženo i oni su se nalazili na intenzivnoj njezi.

Izgorjelo je 106 vozila, 28 kuća i 45 plovila. Djelimično su izgorjele još 43 kuće, 20 vozila i devet plovila.