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Italija uvodi nova pravila u škole: Meloni najavila zabranu burki i nikaba

Italija uvodi nova pravila u škole: Meloni najavila zabranu burki i nikaba

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Italija se sprema da zabrani nošenje burki i nikaba u školama i da ograniči broj stranih učenika po razredu, izjavila je premijer Đorđa Meloni.

Meloni najavila zabranu burki i nikaba u školama Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

"Uskoro će na sjednici Vlade biti predstavljena mjera kojom se zakonski utvrđuje maksimalan broj stranih učenika po razredu. Ona takođe zahtijeva od roditelja stranih učenika koji se suočavaju sa ozbiljnim poteškoćama u integraciji u školski sistem da uče italijanski jezik i zabranjuje burke i nikabe u školama", rekla je Melonijeva na godišnjem skupu omladinskog krila svoje stranke Braća Italije.

Ona nije precizirala koji će biti maksimalan broj stranih učenika po razredu.

"Ako u razredu postoji samo jedno dijete koje ne razumije italijanski, to dijete će vjerovatno moći da nauči jezik i brzo se integriše uz pomoć školskih drugova i nastavnika. Međutim, ako broj djece koja ne razumiju jezik postane veliki ili ih bude većina, to više nije integracija, to je zanemarivanje", dodala je Melonijeva.

Italija je među evropskim zemljama koje su najviše izložene dolascima migranata zbog svog položaja u centralnom Mediteranu.

Integracija migranata, posebno onih iz zemalja sa muslimanskom većinom, ostaje sporna u italijanskoj politici i društvu.

Debate o vjerskim simbolima, kulturnoj integraciji, pravilima o državljanstvu i imigracionoj politici često polarizuju javnost. 

(Srna)

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Tagovi

Italija burka nikab škola Đorđa Meloni

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