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Gastro festival kod Mrkonjić Grada: Izabrana najukusnija domaća pita, prvo mjesto podijelila dva udruženja

Gastro festival kod Mrkonjić Grada: Izabrana najukusnija domaća pita, prvo mjesto podijelila dva udruženja

Izvor SRNA
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Peti gastro festival, u okviru kojeg se ocjenjivala najukusnija domaća pita, održan je danas u selu Baraći kod Mrkonjić Grada, u organizaciji Udruženja žena "Baraćanke".

Miris domaće pite okupio udruženja kod Mrkonjić Grada Izvor: Shutterstock

Prvo mjesto za najukusniju pitu dijele članice kola srpskih sestara "Blaga Marija" iz Orahovljana i "Rođenja Presvete Bogorodice" iz Mrkonjić Grada.

Događaj je okupio udruženja sa prostora opštine Mrkonjić Grad, čiji cilj je da se pokažu prirodne ljepote ovog prostora i predstavi gastronomska ponuda i tradicionalna jela ovih sela.

Predsjednik Udruženja žena "Baraćanke" Marija Dakić rekla je Srni da je radosna jer se i ove godine dosta žena iz drugih udruženja odazvalo na njen poziv da učestvuju na manifestaciji.

"Ovom manifestacijom nastojim da održim tradiciju našeg baraćkog kraja, koji je bogat prirodnim ljepotama, tradicionalnim vrijednostima, a poznat je i po bogatoj gastro ponudi", pojasnila je Dakićeva.

Manifestacija se održava kod Dakića hrasta, koji je uvršten u botanički park prirode, a star je između 400 i 600 godina, i mnoge legende vezane su upravo za ovaj hrast.

Pokrovitelj manifestacije je opština Mrkonjić Grad.

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