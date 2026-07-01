Saobraćajka na magistrali: Četiri osobe povrijeđene u sudaru na putu Mrkonjić Grad - Banjaluka

U mjestu Dabrac, na području opštine Mrkonjić Grad, dogodila se teža saobraćajna nezgoda u kojoj su četiri osobe zadobile tjelesne povrede.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Tjelesne povrede zadobili su vozač iz Jajca inicijala M.Č. i njegov suvozač L.Č, kao i vozač iz Banjaluke A.R. i suvozač iz Ribnika M.M. Svim povrijeđenim licima prva medicinska pomoć ukazana je u Domu zdravlja "Dr Jovan Rašković" u Mrkonjić Gradu.

Nakon ukazane pomoći, suvozač L.Č. upućen je na dalje liječenje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

Uviđaj na licu mjesta izvršili su pripadnici Policijske uprave Mrkonjić Grad, a rad na dokumentovanju ove saobraćajne nezgode je u toku.

Do udesa je došlo juče u 14.35 časova. U nesreći su učestvovala dva putnička automobila.