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Drama zbog nevremena: Cisterna udarila u automobile koji su tražili zaklon od leda

Drama zbog nevremena: Cisterna udarila u automobile koji su tražili zaklon od leda

Autor Dušan Volaš
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Snažno nevrijeme koje je pogodilo područje Sarajeva izazvalo je saobraćajnu nesreću na Vogošćanskoj petlji, gdje je cisterna udarila u dva putnička automobila koja su se zaustavila ispod nadvožnjaka kako bi se zaštitila od grada i obilne kiše.

Cisterna udarila u automobile koji su tražili zaklon od leda Izvor: Crna hronika

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, u udesu su učestvovala dva putnička automobila i jedno teretno vozilo.

Povrijeđene su dvije osobe koje su prevezene na KCUS radi ukazivanja ljekarske pomoći. Stepen njihovih povreda za sada nije poznat.

Na vozilima je pričinjena značajna materijalna šteta, a više informacija o okolnostima nesreće biće poznato nakon uviđaja, piše Avaz.

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Tagovi

saobraćajka udes Sarajevo

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