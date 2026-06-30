Drama zbog nevremena: Cisterna udarila u automobile koji su tražili zaklon od leda

Snažno nevrijeme koje je pogodilo područje Sarajeva izazvalo je saobraćajnu nesreću na Vogošćanskoj petlji, gdje je cisterna udarila u dva putnička automobila koja su se zaustavila ispod nadvožnjaka kako bi se zaštitila od grada i obilne kiše.

Izvor: Crna hronika

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, u udesu su učestvovala dva putnička automobila i jedno teretno vozilo.

Povrijeđene su dvije osobe koje su prevezene na KCUS radi ukazivanja ljekarske pomoći. Stepen njihovih povreda za sada nije poznat.

Na vozilima je pričinjena značajna materijalna šteta, a više informacija o okolnostima nesreće biće poznato nakon uviđaja, piše Avaz.