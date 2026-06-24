Novi detalji teškog udesa kod Čelinca: Povrijeđeno pet osoba, tužilac naredio istragu

Pet osoba povrijeđeno je u teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se juče oko 16 časova dogodila na magistralnom putu Banjaluka – Čelinac – Kotor Varoš u mjestu Opsječko.

Izvor: Naš Kotor Varoš, naša priča/Facebook

Zbog sumnje na počinjeno krivično djelo "Ugrožavanje javnog saobraćaja", dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka naložio je detaljnu istragu.

Prema saopštenju iz Policijske uprave Banjaluka, u sudaru su učestvovala dva putnička i jedno teretno vozilo.

Za volanom automobila "Citroen" nalazio se N.K. iz Kotor Varoša, vozilom "VW" upravljao je G.S. iz Teslića, dok je za upravljačem teretnog vozila "Mercedes" bio D.M. iz Čelinca.

Tjelesne povrede zadobila su sva tri vozača, kao i M.S. i D.S. iz Teslića, koji su se nalazili u svojstvu putnika u vozilu "VW".

Vozaču kamiona D.M. ljekarska pomoć je ukazana na licu mjesta, dok su preostale četiri povrijeđene osobe vozilom hitne pomoći prevezene na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske radi daljeg zbrinjavanja.

Uviđaj na licu mjesta obavili su pripadnici Policijske stanice Čelinac, a dežurni tužilac je policijskim službenicima naložio da preduzmu sve potrebne mjere i radnje u cilju potpunog rasvjetljavanja i dokumentovanja ovog slučaja.

Podsjećamo, zbog ove nezgode i obavljanja uviđaja, saobraćaj je juče na ovoj dionici bio obustavljen.