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Udes na ulazu u Banjaluku: Teretno vozilo završilo u jarku, blokiran saobraćaj

Udes na ulazu u Banjaluku: Teretno vozilo završilo u jarku, blokiran saobraćaj

Autor Dušan Volaš
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Na magistralnom putu Banjaluka – Mrkonjić Grad danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je teretno vozilo, iz za sada nepoznatih razloga, sletjelo sa kolovoza u jarak.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Nezgoda se dogodila u neposrednoj blizini restorana "Klašnik", javljaju vozači. Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li u ovoj nezgodi ima povrijeđenih.

Na licu mjesta nalaze se pripadnici policije koji vrše uviđaj kako bi utvrdili okolnosti pod kojima je došlo do izlijetanja teretnjaka. U toku je i intervencija nadležnih službi sa dizalicom, koja radi na izvlačenju vozila iz jarka.

Zbog ove intervencije i uviđaja, saobraćaj na ovoj dionici je potpuno obustavljen.

Vozačima se savjetuje korišćenje alternativnih pravaca.

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Tagovi

Banjaluka saobraćajka udes

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