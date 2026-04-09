Težak sudar na zapadnom tranzitu: Udes kod "Emporiuma" paralisao saobraćaj (FOTO)

Na zapadnom tranzitu u Banjaluci, u neposrednoj blizini tržnog centra "Emporium", večeras se dogodila teža saobraćajna nezgoda.

Izvor: Ustupljena fotografija

U sudaru su učestvovala najmanje dva putnička vozila, bijela "mazda" i crni "pežo", na kojima je pričinjena materijalna šteta. Prema fotografijama, prednji dio "mazde" je potpuno uništen, dok je "pežo" pretrpio snažan udarac u zadnji lijevi dio.

Na licu mjesta nalazi se policija koja vrši uviđaj. Trenutno nema informacija o povrijeđenim osobama, dok policijski službenici naizmjenično propuštaju saobraćaj iz oba smjera.

Zbog udesa su se stvorile kolone vozila i vozačima se savjetuje oprez.

Više informacija o uzrocima nezgode i stanju učesnika biće poznato nakon uviđaja.