Hrvastka sa tržišta povlači dječije deserte: U voćnim proizvodima za zamrzavanje pronađen nedozvoljeni glicerol

U spornim voćnim proizvodima za zamrzavanje španskog proizvođača utvrđeno je prisustvo neodobrenog aditiva E422, zbog čega je inspekcija naložila njihovo momentalno uklanjanje iz prodavnica i upozorila kupce.

Izvor: frostyslush/printscreen

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavijestio je potrošače o opozivu četiri proizvoda Frosty Pocket tečnih deserata za zamrzavanje sa voćem, zbog utvrđenog nedozvoljenog aditiva glicerola (E422) u njihovom sadržaju.

Iz prodaje se povlače sljedeći proizvodi:

SLUSHY Fruta Dracula 160 g, EAN 8435660200774, rok „najbolje upotrebiti do“ 30.11.2027.

SLUSHY Fruta Jagoda 160 g, EAN 8435660200750, rok „najbolje upotrebiti do“ 30.10.2027.

SLUSHY Fruta Limun 160 g, EAN 8435440200767, rok „najbolje upotrebiti do“ 30.10.2027.

SLUSHY Fruta Šumsko voće 160 g, EAN 8435660200781, rok „najbolje upotrebiti do“ 30.10.2027.

Kako je navedeno u obavještenju, razlog za opoziv je prisustvo neodobrenog aditiva glicerola (E422).

Proizvodi nisu u skladu sa Uredbom Evropske unije 178/2002 kojom se utvrđuju opšta načela i uslovi zakona o hrani, osniva Evropska agencija za bezbjednost hrane i utvrđuju postupci u oblastima bezbjednosti hrane.

Proizvođač proizvoda je kompanija Granizados Maresme S.L. iz Španije, dok je veleprodaja Meli Tehnologije d.o.o. iz Zagreba. Državni inspektorat upozorava potrošače na opoziv navedenih proizvoda zbog utvrđenog nepravilnog sastava.