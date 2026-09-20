Mapa milijardera u Evropi: Njemačka i Rusija na vrhu liste, Zapadni Balkan ostao u "sivoj zoni"

Nova geografska mapa bogatstva razotkrila je drastične razlike među evropskim narodima po broju najbogatijih stanovnika, dok su većina zemalja Balkana na ovoj listi ostale u potpunom mraku.

Izvor: Facebook

Gdje žive najbogatiji ljudi u Evropi i koliko ih zapravo ima? Odgovor na ovo pitanje daje najnovija mapa koju je objavila stranica Geo Mapped, a koja detaljno prikazuje raspodelu milijardera širom evropskog kontinenta.

Prema ovim podacima, Njemačka se nalazi na ubedljivom prvom mestu sa čak 212 milijardera, čime predstavlja apsolutnog lidera u Evropi. Odmah iza nje nalazi se Rusija u kojoj živi 147 milijardera.

Među zemljama sa izrazito visokim brojem najbogatijih stanovnika izdvajaju se još i:

Italija - 89 milijardera

Velika Britanija - 55 milijardera

Francuska - 53 milijardera

Švedska - 51 milijarder

Španija - 44 milijardera

Švajcarska - 44 milijardera

Turska - 40 milijardera

Kakva je situacija u komšiluku i na Balkanu?

Kada je riječ o našem regionu, podaci su prilično oskudni. Većina zemalja na ovoj mapi su označene sivom bojom ("No Data"), što znači da zvaničnih podataka za ove države nema ili nisu obuhvaćene istraživanjem na listi.

Od zemalja iz šireg okruženja koje su se našle na mapi, najviše milijardera ima Grčka (21), slijedi Rumunija sa 6, dok su u Mađarskoj evidentirana 2 milijardera. Na sjeveru regiona ističe se Austrija, koja broji 18 milijardera.

Objavljena mapa izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama i pokrenula raspravu o ekonomskim razlikama između zapadnog i istočnog dela Evrope, ali i o tome da li Švedska i Švajcarska prednjače kada se broj milijardera posmatra u odnosu na ukupan broj stanovnika.