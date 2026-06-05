Od pop zvijezde do milijarderke: Tejlor Svift oborila sve rekorde

Poslovni magazin "Forbs" procjenjuje da je američka pop zvijezda Tejlor Svift postala najbogati muzičar u istoriji, sa bogatstvom od dvije milijarde dolara.

Izvor: Profimedia/Doug Peters/EMPICS

To predstavlja povećanje od 100 odsto u odnosu na 2024. godinu, što je Sviftova (36) ostvarila zahvaljujući rekordno posjećenoj turneji "Eras".

"Forbs" je Sviftovu opisao kao jednog od komercijalno najuspešnijih tekstopisaca svih vremena.

"Forbs" navodi da je njena turneja bila najunosnija u istoriji sa prihodom od 2,2 milijarde dolara. Tim novcem otkupila je svoje originalne master snimke, navodi časopis.

Na početku karijere, Sviftova je potpisala ugovor sa izdavačkom kućom "Big mašin" i za nju snimila svojih prvih šest albuma.

Kao i obično, prava su pripadala izdavačkoj kući, koja ih je 2019. godine prodala za više od 300 miliona dolara holding kompaniji bivšeg muzičkog menadžera Skutera Brauna.

Sviftova je 2020. godine promijenila muzičku industriju kada je ponovo snimila većinu svoje diskografije. Kao rezultat toga, honorari su počeli da se slivaju direktno u njen džep.

(Srna)