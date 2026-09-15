Osam biliona dolara u rukama odabranih: Ko su najbogatiji ljudi prema novoj Forbsovoj listi?

Bogatstvo 400 najbogatijih ljudi u Sjedinjenim Državama dostiglo je rekordnih osam biliona dolara, a polovinu tog iznosa posjeduje 20 osoba, piše "Forbs".

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Prije godinu dana njihovo bogatstvo je iznosilo 6,6 biliona dolara prije godinu dana.

Prvo mjesto na listi i dalje zauzima preduzetnik Ilon Mask, čije se bogatstvo procjenjuje na 908 milijardi dolara.

Osnivač i bivši izvršni direktor "Amazona" Džef Bezos nalazi se na drugom mjestu sa neto vrijednošću od 378 milijardi dolara.

Suosnivač "Gugla" Lari Pejdž zauzeo je treću poziciju sa bogatstvom od 278 milijardi dolara.

Osnivač i izvršni direktor kompanije "Del" Majkl Del, čije bogatstvo iznosi 263 milijarde dolara, rangiran je na četvrto mjesto.

Listu pet najbogatijih zaključuje još jedan suosnivač "Gugla" Sergej Brin, čije se bogatstvo procjenjuje na 256 milijardi dolara.

Na listi najbogatijih ljudi u SAD našle su se 34 nove osobe.

Minimalni iznos bogatstva potreban američkim milijarderima za ulazak na "Forbsovu" listu povećan je na 4,4 milijarde dolara.

(Srna)