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U Beogradu opijelo Biljani Plavšić: Sahrana nekadašnje predsjednice Srpske sutra u Banjaluci

U Beogradu opijelo Biljani Plavšić: Sahrana nekadašnje predsjednice Srpske sutra u Banjaluci

Autori mondo.ba/RTRS Autori Mihajlo Popović
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Opijelo nekadašnjoj predsjednici Republike Srpske Biljani Plavšić služi se u Beogradu, a sahrana je sutra, 7. oktobra, u Banjaluci.

Opijelo Biljani Plavšić se služi u Beogradu Izvor: mondo.rs

Opijelo se služi na Novom groblju, nakon čega će kovčeg sa posmrtnim ostacima Biljane Plavšić biti otpremljen za Banjaluku.

Komemoracija će biti održana sutra s početkom u 10 časova u Banskom dvoru u Banjaluci, dok je sahrana zakazana za 13 časova na banjalučkom groblju Sveti Pantelija, piše RTRS.

Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u Beogradu u 96. godini.

(Mondo)

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Biljana Plavšić sahrana

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