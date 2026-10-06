U Beogradu opijelo Biljani Plavšić: Sahrana nekadašnje predsjednice Srpske sutra u Banjaluci

Opijelo nekadašnjoj predsjednici Republike Srpske Biljani Plavšić služi se u Beogradu, a sahrana je sutra, 7. oktobra, u Banjaluci.

Izvor: mondo.rs

Opijelo se služi na Novom groblju, nakon čega će kovčeg sa posmrtnim ostacima Biljane Plavšić biti otpremljen za Banjaluku.

Komemoracija će biti održana sutra s početkom u 10 časova u Banskom dvoru u Banjaluci, dok je sahrana zakazana za 13 časova na banjalučkom groblju Sveti Pantelija, piše RTRS.

Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u Beogradu u 96. godini.

(Mondo)