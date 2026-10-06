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Prekidi u vodosnabdijevanju u Banjaluci: Spisak ulica u kojima se izvode radovi

Prekidi u vodosnabdijevanju u Banjaluci: Spisak ulica u kojima se izvode radovi

Autor Dušan Volaš
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Dijelovi Lazareva, Paprikovca, Nove varoši, Lauša i Petrićevca danas bi mogli ostati bez vode zbog radova na vodovodnoj mreži, saopšteno je iz banjalučkog "Vodovoda".

Prekidi u vodosnabdijevanju u Banjaluci: Spisak ulica u kojima se izvode radovi Izvor: Sergei Gorin/Shutterstock

Radovi se izvode u ulicama Vojvode Prijezde i Braće Podgornika na Lazarevu, Nikole Bokana na Paprikovcu i Srpskih pilota u Novoj varoši. Ekipe rade i u ulicama Dr Božidara Adžije i Srpskih rudara na Laušu, kao i u Ulici Tvrtka I Kotromanića na Petrićevcu.

"U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja", navodi se u saopštenju.

"Vodovod" danas obavlja i sanaciju u starom pogonu. Iz ovog preduzeća očekuju da potrošači koji se snabdijevaju vodom iz rezervoara Kočićev vijenac i Ristin gaj neće osjetiti poremećaje.

"Radovi neće potrajati, tako da vjerujemo da potrošači koji se vodom snabdijevaju s rezervoara Kočićev vijenac i Ristin gaj neće osjetiti poremećaje", poručili su iz „Vodovoda“.

Ekipe zadužene za lokalne vodovode danas će otklanjati i kvar na liniji Banjica.

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Banjaluka vodovod

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