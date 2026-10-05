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"Glas koji treba da se čuje": Počela Nedjelja djeteta (FOTO)

"Glas koji treba da se čuje": Počela Nedjelja djeteta (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Kreativnom radionicom "Dječiji svijet – glas djece" za banjalučke srednjoškolce u Muzeju Republike Srpske danas je otvorena manifestacija Nedjelja djeteta, posvećana dječijim pravima.

Počela Nedjelja djeteta u Muzeju RS Izvor: Srna/Ana Bencun

Muzejski savjetnik pedagog Nataša Nogo rekla je da je moto ovogodišnje manifestacije "Podržimo dijete, ono je budućnost ove planete".

Nogo je navela da je to i glavna poruka mladih i djece koju odrasli treba da čuju i poštuju.

Ona je dodala da će u toku manifestacije biti organizovano više radionica za djecu svih uzrasta.

"U današnjoj radionici prvi put učestvuju srednjoškolci, te će kroz poruke koje će uraditi u toku radionice iskazati ono što je njima bitno, što pravi probleme i što nije dobro za odrastanje", rekla je Nogo novinarima.

Zamjenik ombudsmana za djecu Republike Srpske Andrea Stanković rekla je da su ovakvi događaji prilika da se ukaže koliko je važno da svako dijete odrasta u sigurnom okruženju, uz poštovanje i da se čuje njegov glas.

Izvor: Srna/Ana Bencun

"Želimo da djeci ukažemo na koji način mogu da participirati u društvu, te na današnjoj radionici oni imaju ulogu voditelja, direktora, ombudsmana... Na taj način će da izaberu teme koje žele, koje su njima važne i da o njima razgovaramo", rekla je Stankovićeva.

Ona je dodala i da će svi njihovi prijedlozi, preporuke i mišljenja biti razmotrene, te upućene prema organizacijama i organima na koje se odnose.

Učenik Srednje škole unutrašnjih poslova Jovana Popović rekla je su ovakve radionice važne jer djeca nisu samo učesnici u društvenim događajima, nego da odrasli treba da naprave prostor za njihove prijedloge, ocjene i da se njihov glas svaki dan čuje.

U radionici su učestvovali učenici Gimnazije, Srednje škole unutrašnjih poslova, Elektrotehničke, Ugostiteljsko-trgovinsko-turističke i Medicinske škole. 

(Srna)

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Tagovi

Banjaluka Muzej RS nedjelja djeteta

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