Informacija za vozače u Banjaluci: Izmjena saobraćaja kod Audi servisa

Zbog izgradnje kružne raskrsnice na ukrštanju magistralnog puta i Bulevara vojvode Živojina Mišića na Istočnom tranzitu u Banjaluci, od danas je na snazi izmjena režima saobraćaja, saopšteno je iz Gradske uprave.

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Kako se navodi u saopštenju, do izmjene u režimu odvijanja saobraćaja došlo je po zahtjevu izvođača radova, a u skladu sa rješenjem Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, na dionici ukrštanja magistralnog puta M1-108 (Banja Luka 4 – Banja Luka 5) i Bulevara vojvode Živojina Mišića.

"Izmjena u režimu saobraćaja biće na snazi od danas, 5. oktobra od 09.00 časova do završetka radova na kolovoznoj konstrukciji", pojašnjavaju iz Gradske uprave Banjaluka.

Takođe se ističe da će se za vrijeme izvođenja radova regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiti na propisan način, uz postavljanje privremene saobraćajne signalizacije.

Iz Gradske uprave mole sve učesnike u saobraćaju za dodatni oprez i razumijevanje zbog otežanog odvijanja saobraćaja u ovoj zoni dok traju radovi.