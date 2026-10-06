Palata Republike osvijetljena zastavama Izraela i Srpske (FOTO)

Palata Republike u Banjaluci večeras je osvijetljena u znak sjećanja na izraelske žrtve i solidarnosti sa izraelskim narodom povodom tri godine od terorističkog napada Hamasa na Izrael.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Palata Republike osvijetljena je zastavama Izraela i Srpske i natpisom "7.10, sjećamo se".

Iz Kabineta predsjednika Republike ranije danas je saopšteno da je Republika Srpska od prvog dana imala jasan i nepromijenjen stav da je napad na civile akt terorizma, te da svaka država ima pravo da brani svoje građane.

Dodaje se da je Republika Srpska bila uz Izrael 7. oktobra 2023. godine, u godinama koje su uslijedile i da uz njega stoji i danas.

"Srbe i Jevreje povezuju istorijska iskustva stradanja, ali i prijateljstvo izgrađeno na međusobnom razumijevanju i poštovanju. Oba naroda znaju koliko su važni pravo na sjećanje, pravo na istinu o sopstvenom stradanju i obaveza da se mir čuva", navodi se u saopštenju.

Hamas i ostale palestinske militantne grupe su 7. oktobra 2023. godine izvele kopneni, vazdušni i raketni napad iz Pojasa Gaze na jug Izraela, u kojem je poginulo oko 1.200 ljudi. Oteto je oko 250 ljudi koji su odvedeni u Pojas Gaze.

(Srna)