Osnovana Privredna komora Izraela u Republici Srpskoj: Potpisan memorandum o saradnji (FOTO)

Fokus na investicije, tehnologiju i direktno povezivanje kompanija iz Srpske i Izraela

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

U Banjaluci je večeras osnovana Privredna komora Izraela u Republici Srpskoj, što bi trebalo da predstavlja novi korak u jačanju privrednih, investicionih i tehnoloških veza između Republike Srpske i Izraela.

Svečanost je održana u sjedištu Vlade Republike Srpske, a prisustvovali su najviši zvaničnici Srpske i predstavnici Izraela, među kojima predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Vlade Savo Minić, predsjednik Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, izraelski ministar za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihaj Šikli i ambasador Izraela u BiH Galit Peleg.

Domaćini svečanosti bili su vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik Privredne komore Izraela u Republici Srpskoj Amir Gros Kabiri.

Potpisan memorandum

Trišić Babić i Kabiri potpisali su memorandum o saradnji kojim je predviđeno unapređenje privrednih, investicionih, tehnoloških i drugih oblika saradnje između Republike Srpske i Izraela.

Cilj je, kako je istaknuto, stvaranje novih poslovnih prilika, snažnije povezivanje kompanija i otvaranje prostora za nove investicije i projekte.

Trišić Babić poručila je da je osnivanje Privredne komore Izraela važan dan za Republiku Srpsku i prilika od posebnog značaja za dalje unapređenje odnosa sa Izraelom.

Posebno je istakla podršku izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, navodeći da je njegovo prepoznavanje značaja ovog događaja dodatni podsticaj za razvoj saradnje.

„Tu podršku premijera Netanjahua čitamo kao poruku da Republika Srpska u Izraelu ima prijatelja koji stoji uz nas iskreno“, rekla je Trišić Babić.

Govoreći o odnosima Srpske i Izraela, Trišić Babić istakla je da dva naroda već dugo njeguju iskreno prijateljstvo.

Ona je navela da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prepoznao značaj tog odnosa, koji je, prema njenim riječima, zasnovan i na sličnostima u tragičnim i bolnim iskustvima srpskog i jevrejskog naroda.

„Sličnosti koje nas povezuju jeste naša sposobnost da živimo u neprijateljskom okruženju i da opstanemo. Naši neprijatelji nisu uspjeli da nas izbrišu sa lica zemlje. Mi smo i dalje živi, snažni, jači, dinamični i okruženi prijateljima sa kojima se razumijemo i podržavamo“, rekla je Trišić Babić.

Obraćajući se izraelskom ministru Amihaju Šikliju, ona je naglasila značaj borbe protiv antisemitizma.

„Borba protiv antisemitizma je borba protiv toga da se jedan narod kroz mržnju i laž učini metom onih koji ne mogu da podnesu njegovo postojanje. Mi u Srpskoj znamo šta znači biti meta negiranja, revizionizma i pokušaja da se istorija izvrne“, istakla je Trišić Babić.

Saradnja treba da donese konkretne rezultate

Prema njenim riječima, saradnja Republike Srpske i Izraela već daje rezultate, ali postoji prostor da se dodatno unaprijedi u svim oblastima.

„Naša namjera je da dodatno unaprijedimo svaki njen segment i da jačamo naše prijateljstvo. Narodi koji su preživjeli ono što su preživjeli jevrejski i srpski narod ne grade prijateljstva iz interesa, već iz razumijevanja koje se ne mora tumačiti“, poručila je Trišić Babić.

Premijer Srpske Savo Minić istakao je da je otvaranje Kancelarije Privredne komore Izraela u Banjaluci važan je korak u jačanju ekonomskih veza Republike Srpske i Izraela.

"Naše prijateljstvo danas dobija i snažnu ekonomsku dimenziju, više investicija, nove poslovne prilike, razmjenu znanja i tehnologija i snažnije povezivanje naših privrednika", poručio je Minić.

Отварање Канцеларије Привредне коморе Израела у Бањалуци важан је корак у јачању економских веза Републике Српске и Израела.

Наше пријатељство данас добија и снажну економску димензију, више инвестиција, нове пословне прилике, размјену знања и технологија и снажније повезивање…pic.twitter.com/GtiUN9dMNQ — Саво Минић (@minic_savo)September 3, 2026

(Srna/Mondo)