Karan danas sa izraelskim ministrom i ambasadorkom: Uveče otvaranje Privredne komore Izraela u Srpskoj

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan sastaje se sa izraelskim ministrom Amihajem Čiklijem i ambasadorkom Galit Peleg, nakon čega je planirana dodjela odlikovanja.

Izvor: MONDO/Nikolina Damjanić

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i delegacija Republike Srpske sastaće se danas sa ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Države Izrael Amihajem Čiklijem i ambasadorkom Izraela u BiH Galit Peleg.

Sastanak će biti održan u Palati Republike, nakon čega je planirana svečana dodjela odlikovanja ministru Čikliju i ambasadorki Peleg.

Karan će u 20.00 časova prisustvovati i otvaranju Privredne komore Izraela u Republici Srpskoj, koje će biti održano u sjedištu Vlade Republike Srpske u Banjaluci.