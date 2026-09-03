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Karan danas sa izraelskim ministrom i ambasadorkom: Uveče otvaranje Privredne komore Izraela u Srpskoj

Karan danas sa izraelskim ministrom i ambasadorkom: Uveče otvaranje Privredne komore Izraela u Srpskoj

Autor Haris Krhalić
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Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan sastaje se sa izraelskim ministrom Amihajem Čiklijem i ambasadorkom Galit Peleg, nakon čega je planirana dodjela odlikovanja.

Siniša Karan položio zakletvu Izvor: MONDO/Nikolina Damjanić

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i delegacija Republike Srpske sastaće se danas sa ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Države Izrael Amihajem Čiklijem i ambasadorkom Izraela u BiH Galit Peleg.

Sastanak će biti održan u Palati Republike, nakon čega je planirana svečana dodjela odlikovanja ministru Čikliju i ambasadorki Peleg.

Karan će u 20.00 časova prisustvovati i otvaranju Privredne komore Izraela u Republici Srpskoj, koje će biti održano u sjedištu Vlade Republike Srpske u Banjaluci.

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Tagovi

Siniša Karan Izrael Republika Srpska

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