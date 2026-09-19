Pucnjava nakon tuče u Travniku: Udario ga pepeljarom, pa uslijedila osveta iz plinskog pištolja

U centru Travnika večeras je došlo do oštrog fizičkog sukoba dvojice muškaraca, nakon kojeg je upotrijebljen plinski pištolj, a u obračunu je jedna osoba povrijeđena i prevezena u Dom zdravlja Travnik.

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Policija je oko 18:30 časova zaprimila prijavu da u blizini ugostiteljskog objekta "Milano" leži muškarac koji je, prema navodima prijave, upucan. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici Policijske stanice Travnik, koji su tamo zatekli A.S. (42) i povrijeđenog A.M, koji je u tom trenutku bio komunikativan.

Dosadašnja istraga pokazuje da je sukob najprije počeo verbalnim putem, a potom brzo prerastao u fizički obračun ispred kockarnice "Europlay". Tokom te tuče, A.M. je pepeljarom udario A. S. u predjelu glave, nakon čega je situacija dodatno eskalirala. A.S. je potom otišao do svog vozila, uzeo plinski pištolj i vratio se na mjesto sukoba.

"U više navrata udario A. M., te je u jednom momentu došlo do opaljenja navedenog pištolja", navodi se u saopštenju Kancelarije komesara MUP-a Srednjobosanskog kantona.

Osumnjičeni A. S. je nakon toga odmah priveden u prostorije PS Travnik, dok je povrijeđeni A. M. prevezen u Dom zdravlja Travnik radi medicinskog tretmana i utvrđivanja stepena povreda.

Mjesto događaja je obezbjeđeno, a uviđaj obavljaju policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije PS Travnik. O svemu je upoznat i dežurni kantonalni tužilac, nakon čijeg odobrenja policija provodi sve potrebne mjere i radnje kako bi se utvrdile tačne okolnosti ovog događaja i njegova pravna kvalifikacija.