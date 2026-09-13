Sin nekadašnjeg vođe zemunskog podzemlja osumnjičen za pucnjavu u Zemunu: Komšije progovorile o incidentu

U pucnjavi na Altini teško je ranjen Branko B. Policija traga za osumnjičenim Petrom Guzijanom.

Izvor: Kurir

Pucnjava koja se juče oko 17.30 sati odigrala u zemunskom naselju Altina, dogodila se na svega nekoliko metara od kuće porodice Guzijan, a prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je Petar Guzijanteško ranio svog poznanika Branka B. (46) iz Bosne i Hercegovine.

Mirno popodne u zemunskom predgrađu prekinule su policijske sirene, ali niko nije ni čuo ni vidio momente pucnjave.

"Sjedili smo u bašti i odjednom vidjeli nekoliko policijskih džipova kako jure ulicom. Baš smo se zaprepastili, mislili smo da je u pitanju nešto strašno, ali negdje na drugom kraju Altine, pošto se ovde baš ništa nije čulo. Kasnije smo čuli da nam je ispred kuće, maltene, bila pucnjava. Nevjerovatno mi je da ni ja, ni suprug nismo čuli svađu, pucnjavu, ništa baš", kaže za Kurir šokirana komšinica.

Kako se saznaje, Petra Guzijana poznaju mnogi u kraju i zovu ga Mali Cuner, po ocu Jovanu Guzijanu Cuneru, koji je devedesetih važio za jednog od vođa zemunskog podzemlja, ali je 2002. ubijen, za šta su osuđeni pripadnici zemunskog klana.

"Petar živi ovdje sa porodicom, ali ga nismo vidjeli skoro mjesec dana. Imao je tu i kafić i perionicu, ali to ne radi godinama. Znao je nekad da dođe u obližnji kafić, ali sad ga nismo dugo vidjeli", priča jedan komšija.

Drugi susjedi takođe su zatečeni viješću o pucnjavi, pa pretpostavljaju da se nije dogodila baš na ulici.

"Bili smo tu na radnom mjestu i sve je moglo da se čuje, ali mi nismo ništa čuli. Baš nas čudi da nismo čuli pucanj, ali smo vidjeli da je neki komšija snimio policijski uviđaj i okačio na društvene mreže, ali ni on ne zna šta se dogodilo. Možda taj čovjek nije ranjen na ulici, nego unutra negde... Cijelo jutro se raspitujemo, ali niko ništa ne zna. Baš smo svi u šoku", kaže radnica jednog obližnjeg lokala.

Podsjetimo, Petar Guzijan (39) je navodno nakon pucnjave sam pozvao policiju i prijavio da je slučajno ranio poznanika Branka B., ali nije ostao na licu mjesta, pa se, prema nezvaničnim informacijama, za njim još uvijek traga.

Policija je sinoć obavila uviđaj, a ranjeni Branko B. je sa teškom prostrelnom ranom u predjelu grudi primljen u KBC "Zemun". Zahvaljujući hitnoj reakciji hirurškog tima, on je uspješno operisan i trenutno se nalazi u stabilnom stanju.

Petar je od ranije poznat policiji. On je 2020. godine osuđen u Višem sudu u Beogradu na dvije i po godine zatvora zbog neovlašćenog nošenja oružja.

U januaru 2019. godine je uhapšen jer je navodno u avgustu 2018. godine iz automobila u pokretu pucao na Dragana Miladinovića Gageca, nekadašnjeg pripadnika "zemunskog klana", koji je tom prilikom bio na motoru, ali je na sudu oslobođen tih optužbi.

(Kurir/MONDO)