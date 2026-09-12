Masovni protesti u Amsterdamu: Više od 40.000 ljudi na ulicama traži kraj zavisnosti od fosilnih goriva

Više od 40.000 ljudi marširalo je ulicama Amsterdama zahtijevajući od Vlade Holandije ukidanje subvencija za fosilna goriva i prelazak na obnovljive izvore.

Izvor: Paulo Amorim / Sipa USA / Profimedia

Više od 40.000 ljudi marširalo je ulicama Amsterdama pozivajući Vladu Holandije da okonča zavisnost od fosilnih goriva, tri dana prije nego što će kabinet predstaviti godišnji budžetski plan, saopštili su organizatori.

Demonstracije su zajedno organizovali Koalicija protiv klimatske krize, savez "Grinpisa", "Miliedefensija", "Pobune protiv istrebljenja" i još oko 200 grupa.

Koalicija želi da Vlada ukine subvencije za fosilna goriva i ubrza prelazak na energiju vjetra i sunca umjesto nuklearne.

Portparol koalicije Merel Fits rekla je da prvi izvještaji o budžetu "nisu ohrabrujući" i da trenutna politika neće ispuniti klimatske ciljeve.

Organizatori su naveli da je ministar za klimu Stientje van Veldhoven dobio njihove zahtjeve na konferenciji za novinare prije marša, ali da nije najavio nikakve nove mjere, prenosi portal "Dač njuz".