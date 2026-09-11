Ovako izgleda "propisno odlaganje animalnog otpada" u Ramićima u Banjaluci (Video)

Građanska inicijativa iz Mjesne zajednice Ramići, koja je prije dvije sedmice održala protestni skup ispred regionalne deponije u Ramićima, nastavlja da upozorava javnost na stanje na ovoj lokaciji.

Izvor: Gerila/screenshot

Mještani poručuju da ne žele da problem ponovo nestane iz fokusa javnosti, te da su odlučni da nastave borbu za zaštitu životne sredine i svog zdravlja.

Kako navode, stanovnici Ramića, ali i Dragočaja, Šargovca i Tunjica, pravdu i zaštitu svojih prava namjeravaju tražiti kroz pravne procese i sve druge zakonom dozvoljene načine izražavanja nezadovoljstva.

Prije eventualnog organizovanja novih protesta, građani žele da upoznaju stanovnike Banjaluke, ali i javnost u drugim gradovima, sa situacijom za koju tvrde da godinama traje na deponiji.

Posebno ukazuju na, kako navode, nezakonito i nepropisno odlaganje animalnog otpada, ali i drugih vrsta otpada, te traže da se utvrdi odgovornost za stanje koje opisuju kao višegodišnju ekološku katastrofu.

Mještani tvrde da se animalni otpad na deponiji odlaže na nepropisan način.

Kao dodatni dokaz svojih tvrdnji, građanska inicijativa dostavila je i video-snimak nedavno zabilježenog odlaganja animalnog otpada na deponiji u Ramićima.

Građani poručuju da od svojih zahtjeva neće odustati i da će o problemima na deponiji nastaviti da informišu javnost.

(MONDO)