Lokalizovan požar u Ramićima kod Banjaluke (VIDEO)

U blizini Elektroprenosa između Prijakovaca i Ramića kod Banjaluke lokalizovan je požar koji se prethodno približio i kućama.
Komandir Vatrogasne brigade Banjaluka Miroslav Malinić, ranije je za RTRS izjavio da je gorjelo nisko rastinje.
(Mondo)
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U blizini Elektroprenosa između Prijakovaca i Ramića kod Banjaluke lokalizovan je požar koji se prethodno približio i kućama.
Komandir Vatrogasne brigade Banjaluka Miroslav Malinić, ranije je za RTRS izjavio da je gorjelo nisko rastinje.
(Mondo)
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