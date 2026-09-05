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Lokalizovan požar u Ramićima kod Banjaluke (VIDEO)

Lokalizovan požar u Ramićima kod Banjaluke (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor RTRS
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U blizini Elektroprenosa između Prijakovaca i Ramića kod Banjaluke lokalizovan je požar koji se prethodno približio i kućama.

Lokalizovan požar u Ramićima kod Banjaluke Izvor: RTRS

Komandir Vatrogasne brigade Banjaluka Miroslav Malinić, ranije je za RTRS izjavio da je gorjelo nisko rastinje.

 (Mondo)

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Tagovi

Banjaluka Ramići požar

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Hvala što ste poslali vijest.

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