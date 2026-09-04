Ponovo aktivan požar kod Teslića: Vatrena stihija se približava domaćinstvima

Veliki šumski požar na lokalitetu Miljkovača kod Teslića, koji je prethodno bio stavljen pod kontrolu, ponovo se aktivirao tokom noći i počeo da se približava naseljenim mjestima, saopšteno je iz Gradske uprave Teslić.

Izvor: Grad Teslić

Zbog naglog pogoršanja situacije i širenja vatre, radnici Šumskog gazdinstva "Borja" i lokalni mještani jutros su već od 5.30 časova izašli na teren kako bi nastavili iscrpljujuću borbu sa vatrenom stihijom i spriječili da vatra zahvati domaćinstva.

Prema najnovijim procjenama predstavnika Šumskog gazdinstva sa terena, očekuje se da će onaj dio požara koji se direktno kreće prema naselju uskoro biti stavljen pod kontrolu.

Uporedo sa naporima na Miljkovači, nadležne ekipe gase i šumski požar na lokalitetu Gaše u mjesnoj zajednici Kamenica.

Iz Gradske uprave Teslić ranije je pojašnjeno da su svi trenutni požari na ovom području, uključujući one na lokalitetima Miljkovača (mjesna zajednica Buletić), Gaše (mjesna zajednica Kamenica) i u naselju Kuzmani, direktna posljedica udara groma.