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Pet požara aktivno na području Teslića: Apel za angažovanje helikoptera

Pet požara aktivno na području Teslića: Apel za angažovanje helikoptera

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Potrebno je angažovanje helikoptera Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, s obzirom na to da postojeće snage ne mogu da lokalizuju šumski požar na nepristupačnom terenu u teslićkom naselju Buletić, rekao je načelnik teslićke Službe civilne zaštite Dule Borić.

Požari u Tesliću Izvor: SRNA/Aleksandar Lukić

Borić je rekao da od juče gore šuma i nisko rastinje između Ignjića rijeke i Miljkovače i da se požar gasi naprtnjačama u nemogućnosti da se angažuju vatrogasna vozila zbog nepristupačnog terena.

Predsjednik Skupštine grada Teslića Slaven Jelić rekao je da lokalne službe prate situaciju i najavio da će se, ukoliko se ispune uslovi, pristupiti i proglašenju jedne od vanrednih mjera.

Na terenu su vatrogasci i radnici Šumskog gazdinstva koji vatru gase naprtnjačama.

Izvor: SRNA/Aleksandar Lukić

Direktor Šumskog gazdinstva "Borja" Goran Jović rekao je da je na području Teslića aktivno pet požara, od toga tri na lokalitetu između Mladikovina i Buletića.

"Od glavnog požara na oko dva kilometra vazdušne linije uz rijeku Miljkovaču aktivirala su se još dva požara", naveo je Jović.

Jović je apelovao da se hitno angažuje helikopterski servis, u suprotnom, kako je naveo, posljedice će biti katastrofalne jer je riječ o šumi na kojoj dominira veoma zapaljiv crni bor. 

(Srna)

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teslić Požari požar

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