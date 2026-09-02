Pet požara aktivno na području Teslića: Apel za angažovanje helikoptera

Potrebno je angažovanje helikoptera Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, s obzirom na to da postojeće snage ne mogu da lokalizuju šumski požar na nepristupačnom terenu u teslićkom naselju Buletić, rekao je načelnik teslićke Službe civilne zaštite Dule Borić.
Borić je rekao da od juče gore šuma i nisko rastinje između Ignjića rijeke i Miljkovače i da se požar gasi naprtnjačama u nemogućnosti da se angažuju vatrogasna vozila zbog nepristupačnog terena.
Predsjednik Skupštine grada Teslića Slaven Jelić rekao je da lokalne službe prate situaciju i najavio da će se, ukoliko se ispune uslovi, pristupiti i proglašenju jedne od vanrednih mjera.
Na terenu su vatrogasci i radnici Šumskog gazdinstva koji vatru gase naprtnjačama.Izvor: SRNA/Aleksandar Lukić
Direktor Šumskog gazdinstva "Borja" Goran Jović rekao je da je na području Teslića aktivno pet požara, od toga tri na lokalitetu između Mladikovina i Buletića.
"Od glavnog požara na oko dva kilometra vazdušne linije uz rijeku Miljkovaču aktivirala su se još dva požara", naveo je Jović.
Jović je apelovao da se hitno angažuje helikopterski servis, u suprotnom, kako je naveo, posljedice će biti katastrofalne jer je riječ o šumi na kojoj dominira veoma zapaljiv crni bor.
(Srna)