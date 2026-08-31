logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Noćni požar probudio Jablanicu: Vatra progutala četiri automobila, policija pokrenula istragu

Noćni požar probudio Jablanicu: Vatra progutala četiri automobila, policija pokrenula istragu

Autor Dušan Volaš
0

U Jablanici je tokom protekle noći izbio požar u kojem su oštećena četiri putnička vozila, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Istraga u toku: Izgorjela četiri vozila u Željezničkoj ulici u Jablanici Izvor: Screenshot/Jablanicalive

Policijska stanica Jablanica primila je prijavu u noći između 30. i 31. avgusta 2026. godine, u 2.40 časova, da gori putničko vozilo u Željezničkoj ulici.

Policijski službenici su odmah izašli na teren i obezbijedili mjesto događaja, a po dolasku su utvrdili da se vatra proširila i zahvatila ukupno četiri automobila. Kako je saopšteno, u požaru su oštećeni "audi Q3", "škoda fabija", "škoda oktavija" i "mercedes".

Požar su uspješno lokalizovali pripadnici lokalne Vatrogasne jedinice. Uviđaj na mjestu događaja obavljaju pripadnici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Konjic, u saradnji sa inspektorom za zaštitu od požara MUP-a HNK.

Iz policije navode da se preduzimaju sve potrebne mjere i radnje kako bi se rasvijetlile okolnosti ovog događaja. Za sada nije zvanično saopšteno šta je uzrokovalo požar niti kako je do njega došlo.

Možda će vas zanimati

Tagovi

jablanica požar

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ