Noćni požar probudio Jablanicu: Vatra progutala četiri automobila, policija pokrenula istragu

U Jablanici je tokom protekle noći izbio požar u kojem su oštećena četiri putnička vozila, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Izvor: Screenshot/Jablanicalive

Policijska stanica Jablanica primila je prijavu u noći između 30. i 31. avgusta 2026. godine, u 2.40 časova, da gori putničko vozilo u Željezničkoj ulici.

Policijski službenici su odmah izašli na teren i obezbijedili mjesto događaja, a po dolasku su utvrdili da se vatra proširila i zahvatila ukupno četiri automobila. Kako je saopšteno, u požaru su oštećeni "audi Q3", "škoda fabija", "škoda oktavija" i "mercedes".

Požar su uspješno lokalizovali pripadnici lokalne Vatrogasne jedinice. Uviđaj na mjestu događaja obavljaju pripadnici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Konjic, u saradnji sa inspektorom za zaštitu od požara MUP-a HNK.

Iz policije navode da se preduzimaju sve potrebne mjere i radnje kako bi se rasvijetlile okolnosti ovog događaja. Za sada nije zvanično saopšteno šta je uzrokovalo požar niti kako je do njega došlo.