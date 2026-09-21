Nove tehnologije na biračkim mjestima: CIK BiH objavio kako pravilno glasati na Opštim izborima (Video)

Centralna izborna komisija BiH je objavila video priloge namijenjene za informisanje birača “Kako pravilno označiti glasačke listiće?”, kojima detaljno pojašnjava kako pravilno označiti glasačke listiće.
CIK BiH pripremio je četiri odvojena videopriloga – za birače iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, te dvije kategorije birača iz Brčko distrikta BiH.
Ovogodišnji izbori biće drugačiji od prethodnih i zbog velike promjene u samom načinu provođenja izbornog procesa.
Na izborima 4. oktobra nove izborne tehnologije prvi put će biti korištene na svim biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini.
Riječ je o uređajima za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, optičkim skenerima glasačkih listića, kao i elektronskom prijenosu izbornih rezultata.
(Mondo)