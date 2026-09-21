Ponovo se rasplamsao rat nakon tromjesečnog mira: Pakistanci zasuli projektilima Avganistan

Raketiranjem porodične kuće u pokrajini Kunar prekinuto je tromjesečno primirje između dvije azijske države, a odgovor Islamačkih snaga uslijedio je ubrzo nakon krvavog napada na pakistansku policiju u kom je stradalo 16 ljudi.

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Najmanje troje ljudi poginulo je u ponedjeljak u pakistanskim vazdušnim napadima na sjeveroistočni Avganistan, izjavili su avganistanski zvaničnici, što prijeti ponovnim rasplamsavanjem napetosti između susjednih zemalja nakon gotovo tri mjeseca relativnog mira.

Odnosi između bivših saveznika napeti su još od februara, kada su dvije strane ušle u najteže sukobe u posljednjih nekoliko godina.

Spor se odnosi na militantno djelovanje u Pakistanu, pri čemu Islamabad optužuje Kabul da pruža utočište militantima koji iz Avganistana izvode prekogranične napade.

Talibanska vlada u Avganistanu odbacuje optužbe i tvrdi da je militantno djelovanje unutrašnji problem Pakistana.

Vazdušni napadi u ponedjeljak uslijedili su nekoliko dana nakon napada na policijski objekat na sjeverozapadu Pakistana, u kojem je poginulo najmanje 16 ljudi.

U napadima je pogođena najmanje jedna kuća u pokrajini Kunar, pri čemu su poginula tri člana iste porodice, a četiri osobe su povrijeđene, objavio je zamjenik portparola talibana Hamdulah Fitrat na platformi X. Pakistanska vojska nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar, objavio je Rojters.