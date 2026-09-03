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Auto na daljinsko upravljanje se zakucao u policiju: Trenutak prekida signala zabilježen uživo

Auto na daljinsko upravljanje se zakucao u policiju: Trenutak prekida signala zabilježen uživo

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
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Tokom testiranja novog sistema automobila na daljinsko upravljanje u Pakistanu došlo je do ozbiljnog incidenta kada su satelitski i internet signal iznenada otkazali usred vožnje.

Auto na daljinsko se udario u policijski kombi Izvor: Facebook / Muhammad Aalijah

Automobil na daljinsko upravljanje sudario se sa parkiranim policijskim kombijem u Pakistanu, nakon što je nagli prekid signala sa operaterom i potpuno blokirao komande vozila.

Snimak incidenta zabilježio je novinar Muhamed Alidža, koji je sa suvozačevog mjesta uživo izveštavao o novom sistemu lokalnog inženjera Ehsana Zafara.

Tokom vožnje kroz mirnu gradsku zonu, internet konekcija i satelitski signal su odjednom otkazali, nakon čega je volan počeo sam da se okreće. Iako je novinar povukao ručnu kočnicu, auto se zaustavio tek nakon što je udario u policijsko vozilo.

Kratak video iz kabine ubrzo je preplavio društvene mreže i postao predmet brojnih šala, ali novinar ističe da mu namjera nije bila ismevanje autora projekta.

Alidža je naglasio da je prekid signala potencijalno mogao da izazove tragediju u slučaju da se vozilo nalazilo na prometnoj ulici, zbog čega je apelovao na pronalazače da ne iznose nedovršenu i netestiranu tehnologiju na javne puteve.

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