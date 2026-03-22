logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Građanima savjetovano da koriste garaže: Policija traži počinioce koji su izgrebali 200 automobila

Građanima savjetovano da koriste garaže: Policija traži počinioce koji su izgrebali 200 automobila

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Tokom posljednje tri nedjelje, nepoznati vandali su u noćnim satima u Hanoveru nasumično oštetili grebanjem najmanje 200 automobila, saopštila je gradska policija.

Policija traži počinioce koji su izgrebali 200 automobila Izvor: Shutterstock

Na meti napada bio je i automobil bivšeg ministra zaštite životne sredine Donje Saksonije Volfganga Jitnera, koji je takođe izgreban cijelom dužinom, prenosi danas "Bild".

Oštećenja automobila počela su u noći između 27. i 28. februara, kada je izgrebano najmanje 27 automobila, koji su bili parkirani pored puta, a dvije nedjelje kasnije, u noći između 13. i 14. marta, vandalizam se nastavio u okrugu Mitelfeld, gdje je oštećeno 18 vozila.

Do 18. marta, hanoverska policija je saopštila da je prijavljeno ukupno oko 150 incidenata grebanja automobila, ali su se stvari pogoršale u srijedu kada je u jednom danu oštećenje prijavilo još 50 vlasnika automobila.

Policija je procijenila da šteta na mnogim automobilima iznosi i do 2.000 evra i pozvala je građane da, ako mogu, parkiraju svoje automobile u zaključanim garažama, na obezbijeđenom privatnom posjedu, na dobro osvijetljenim parkinzima ili na prometnim ulicama.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Njemačka automobili

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ