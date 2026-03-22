Građanima savjetovano da koriste garaže: Policija traži počinioce koji su izgrebali 200 automobila

Tokom posljednje tri nedjelje, nepoznati vandali su u noćnim satima u Hanoveru nasumično oštetili grebanjem najmanje 200 automobila, saopštila je gradska policija.

Izvor: Shutterstock

Na meti napada bio je i automobil bivšeg ministra zaštite životne sredine Donje Saksonije Volfganga Jitnera, koji je takođe izgreban cijelom dužinom, prenosi danas "Bild".

Oštećenja automobila počela su u noći između 27. i 28. februara, kada je izgrebano najmanje 27 automobila, koji su bili parkirani pored puta, a dvije nedjelje kasnije, u noći između 13. i 14. marta, vandalizam se nastavio u okrugu Mitelfeld, gdje je oštećeno 18 vozila.

Do 18. marta, hanoverska policija je saopštila da je prijavljeno ukupno oko 150 incidenata grebanja automobila, ali su se stvari pogoršale u srijedu kada je u jednom danu oštećenje prijavilo još 50 vlasnika automobila.

Policija je procijenila da šteta na mnogim automobilima iznosi i do 2.000 evra i pozvala je građane da, ako mogu, parkiraju svoje automobile u zaključanim garažama, na obezbijeđenom privatnom posjedu, na dobro osvijetljenim parkinzima ili na prometnim ulicama.