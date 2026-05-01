Muškarac u Hrvatskoj ubio suprugu, pa sebe

U hrvatskoj opštini Josipdol šezdesetdevetogodišnji muškarac ubio je pet godina mlađu suprugu, a potom izvršio samoubistvo.
Županijski državni tužilac u Karlovcu Vera Magdić Bižanović izjavila je da je ubistvo i samoubistvo počinjeno vatrenim oružjem u porodičnoj kući.
Ona je dodala da će kriminalistička istraga, koja je još u toku, utvrditi sve okolnosti.
Policiji je danas oko 13.00 časova prijavljeno ubistvo žene, ali je dolaskom na lice mjesta zatečeno i tijelo muškarca, pišu hrvatski mediji.
(Srna)