Muškarac u Hrvatskoj ubio suprugu, pa sebe

U hrvatskoj opštini Josipdol šezdesetdevetogodišnji muškarac ubio je pet godina mlađu suprugu, a potom izvršio samoubistvo.

Županijski državni tužilac u Karlovcu Vera Magdić Bižanović izjavila je da je ubistvo i samoubistvo počinjeno vatrenim oružjem u porodičnoj kući.

Ona je dodala da će kriminalistička istraga, koja je još u toku, utvrditi sve okolnosti.

Policiji je danas oko 13.00 časova prijavljeno ubistvo žene, ali je dolaskom na lice mjesta zatečeno i tijelo muškarca, pišu hrvatski mediji.

