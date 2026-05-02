Prognoza: Danas malo toplije, ponegdje moguća kiša

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti malo toplije uz sunčane periode i prolaznu oblačnost, a kiša je moguća samo ponegdje na istoku.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernih smjerova, povremeno jak, dok će na jugu biti umjerena do jaka bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Dnevna temperatura vazduha od 15 na istoku do 22 na jugu i zapadu, u višim predjelima od 10 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava oblačnije vrijeme u centralnim, zapadnim i istočnim područjima, a u ostalim krajevima je sunčano.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Rudo, Sokolac, Han Pijesak, Srebrenica i Šipovo dva, Foča i Čemerno tri, Kneževo i Ribnik četiri, Višegrad, Mrkonjić Grad, Ivan Sedlo, Livno i Sanski Most pet, Kalinovik, Novi Grad i Sarajevo šest, Banjaluka, Prijedor i Gacko sedam, Tuzla osam, Trebinje, Srbac i Mrakovica devet, Doboj, Bileća, Tuzla i Brčko 10, Bijeljina 11, te Mostar 14 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i FBiH odvija nesmetano, uslovi za vožnju su povoljni, a gužve nema ni na graničnim prelazima, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Sva mjesta na kojima se izvode radovi propisno su obilježena, a vozačima se savjetuje da na tim lokacijama voze sa povećanom pažnjom i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Vozačima koji sutra planiraju povratak sa juga prema unutrašnjosti preporučuje se, ukoliko su u mogućnosti, da izbjegavaju magistralni putni pravac na relaciji Mostar-Sarajevo zbog mogućih gužvi i zastoja.

Kao alternativni pravac savjetuje se korištenje dionice Kupres-Bugojno-Rostovo-Vitez-Sarajevo, koja se u praksi pokazala rasterećenijom u danima pojačanog saobraćaja.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Planirana je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra do 30. juna.

Za vrijeme obustave, vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i za vozila hitnih službi.

Zbog velikog oštećenja kolovoza, na magistralnom putu Bijeljina-Tuzla preko Banj brda, putnička vozila do tri i po tone saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila preko tri i po tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Obustava saobraćaja je i preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Karakaj-Drinjača, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe, zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, preko prevoja LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, a teretna se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušić" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH je zbog redovnog servisiranja tunela zatvorena dionica auto-puta smjer Nemila-Golubinja. Saobraćaj je preusmjeren na magistralni put.

Zbog sanacije kolovoza na dionici auto-puta Kakanj-Lašva, u dužini od tri kilometra, zatvorena je lijeva strana auto-puta. Za vrijeme radova vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom, smjer Lašva-Kakanj.

Na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku zbog radova.

Na magistralnom putu prema graničnom prelazu Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu u neposrednoj blizini radova.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase i dalje obustavljen.

Kada je riječ o graničnim prelazima, jutros nema zadržavanja. Iz AMS-a su napomenuli da su zastoji mogući zbog primjenjivanja sistema ulaz/izlaz prilikom izlaska iz Hrvatske. Vozačima se savjetuje da prate kamere putem sajta i da se informišu o stanju na prelazima.