Oblačno i hladnije, kiša u većini krajeva

U BiH će danas biti oblačno i hladnije vrijeme sa padavinama i maksimalnom temperaturom do 22 stepena Celzijusova.

Izvor: mondo.ba

Jutros je promjenljivo oblačno na istoku i jugu uz sunčane periode, a u ostalim predjelima potpuno oblačno uz slabu kišu na sjeveru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće svježije uz padavine koje će se širiti od sjevera prema istoku, a lokalno su mogući pljuskovi sa grmljavinom.

U većini predjela uveče će biti oblačno sa slabom kišom.

U Hercegovini će veći dio dana biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a slaba kiša je moguća lokalno tek uveče.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Sokolac tri, Bileća, Čemerno i Bjelašnica pet, Sarajevo šest, Mrkonjić Grad i Zenica sedam, Višegrad osam, Banjaluka, Prijedor, Bijeljina i Mostar 10, Doboj i Tuzla 11, te Trebinje 12 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Najavljena kiša i pljuskovi tokom dana donijeće smanjenu vidljivost na putevima Republike Srpske i Federacije BiH /FBiH/ pa se vozačima savjetuje maksimalan oprez, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Vozači se savjetuju na oprez i zbog povećanog broja aktiviranih klizišta i česte pojave odrona.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, vozačima se skreće pažnja na aktivirano klizište zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja, a brzina kretanja ograničena je na 20 kilometara na čas.

Na magistralnom putu Prijedor-Kozarska Dubica, na dionici Prijedor–Gornji Jelovac, zbog aktiviranog klizišta saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom, kao i na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani i na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, gde će povremeno biti i obustave u trajanju do 15 minuta.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina potpuno je obustavljen saobraćaj, a za vozila do tri i po tone alternativni pravac je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim saobraćaja. Planirana je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra do 30. juna.

Za vrijeme obustave, vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i za vozila hitnih službi.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, na dionicama regionalnih puteva Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje-Miljevina izmijenjen je režim saobraćaja, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušići" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

U FBiH zbog sanacije kolovoza na dionici auto-puta Kakanj-Lašva u dužini od tri kilometra zatvorena je lijeva strana auto-puta. Za vrijeme radova vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom, smjer Lašva-Kakanj.

Na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku zbog radova.

Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina /Banj Brdo/ putnička vozila nosivosti do 3,5 tone saobraćaju naizmjenično jednom trakom dok je za vozila veće nosivosti i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do tri i po tone.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

(Srna/Mondo)