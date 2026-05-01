Tragedija kod Mostara: Motociklista poginuo nakon slijetanja s ceste

Na putu Mostar – Čitluk, u mjestu Sretnice, u blizini restorana Udovice, večeras se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradao motociklista.

Izvor: Shutterstock

Nesreća je prijavljena oko 18.15 sati, kada je došlo do samoslijetanja motocikla marke "Honda", prenosi Hercegovina.info.

U nesreći je poginuo vozač J. V. (1977), dok je suvozačica A. Č. zadobila povrede za sada neutvrđenog stepena te je prevezena u mostarsku bolnicu na daljnje liječenje.

Na mjestu događaja intervenisale su hitne službe, a saobraćaj na ovoj dionici bio je potpuno obustavljen do 19.45 sati, što je uzrokovalo velike gužve.

Uviđaj je obavljen na mjestu nesreće, a više informacija o uzrocima i okolnostima biće poznato nakon završetka istrage.

(Mondo)