Ursula fon der Lajen: EU dnevno gubi 500 miliona evra zbog rata u Iranu

Autor Dragana Božić Izvor Eupravozato
Predsjednica Evropske komisije je istakla da je ovo dodatni dokaz da Evropska unija treba da ubrza prelazak sa uvoznih fosilnih goriva i brže elektrifikuje energetiku.

EU dnevno gubi 500 miliona evra zbog rata u Iranu Izvor: Dati Bendo/European Commission

Evropa gubi skoro 500 miliona evra dnevno jer je sukob na Bliskom istoku podigao troškove fosilnih goriva, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

"Za samo 60 dana sukoba, naš račun za uvoz fosilnih goriva porastao je za više od 27 milijardi evra, bez ijednog molekula dodatne energije", poručila je Evropskom parlamentu u Strazburu.

Kako je prenio "The Wall Street Journal", predsjednik SAD Donald Tramp je naložio saradnicima da se pripreme za produženu blokadu Irana, čime Vašington želi da sprovede pritisak na iransku ekonomiju ograničavanjem pomorskog saobraćaja.

Ipak, takva strategija nosi rizik da se tokovi nafte i gasa kroz Ormuski moreuz dodatno poremete. Podsjetimo, kroz Ormuz prolazi četvrtina svjetske nafte, kao i značajna količina prirodnog gasa i đubriva.

Fon der Lajenova je ovaj sukob predstavila kao dodatni dokaz da Evropska unija treba da ubrza prelazak sa uvoznih fosilnih goriva i brže elektrifikuje energetiku.

"Put kojim treba da idemo je očigledan. Moramo da smanjimo našu prekomjernu zavisnost od uvoznih fosilnih goriva i povećamo sopstvenu, pristupačnu i čistu proizvodnju energije, od obnovljivih izvora do nuklearne energije, uz puno poštovanje tehnološke neutralnosti", izjavila je.

Dodala je da će Komisija do ljeta predstaviti Akcioni plan za elektrifikaciju, uključujući "ambiciozan" cilj na nivou EU.

Plan se očekuje 10. juna, zajedno sa širom strategijom za jačanje energetske bezbjednosti.

Predsjednica EK je ponovo pozvala na brži napredak u vezi sa paketom EU za elektroenergetske mreže, o kojem trenutno pregovaraju zakonodavci i vlade EU, a čiji je cilj unapređenje infrastrukture kako bi mogla da prihvati veći udio obnovljivih izvora energije i rastuću potražnju za strujom.

Takođe je pozvala da države bolje sarađuju u pogledu zaliha dizela i avionskog goriva, oslobađanjem naftnih rezervi i proizvodnjom u rafinerijama.

(EUpravo zato/Politico)

