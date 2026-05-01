Sokolac oborio rekord: Najhladnije prvomajsko jutro u istoriji mjerenja, mraz okovao i Banjaluku

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Sokolac je jutros, 1. maja, bio najhladnija opština u Republici Srpskoj sa minus šest stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najhladnije prvomajsko jutro u istoriji Sokoca Izvor: Dirceu Portugal / imago stock&people / Profimedia

Ujedno ovo je i najhladnije prvomajsko jutro od perioda mjerenja od 1961. godine do danas, istakli su iz Zavoda.

U Kotor Varošu je izmjereno minus 4,9 stepeni, dok je na jugu i djelimično na istoku bilo malo toplije uz temperaturu u blagom plusu.

U Banjaluci je ovo bilo najhladnije prvomajsko jutro u posljednjih 56 godina, od 1970. godine kada je minimalna temperatura iznosila minus 1,4 stepena.

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda su naveli da je na većini meteoroloških stanica ovo bilo najhladnije prvomajsko jutro u posljednjih 20-30 godina, a ponegdje i duže.

U Trebinju je bilo malo hladnije 2009. godine, a u Gacku 2010. godine. 

(Srna)

