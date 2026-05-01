Preživio Hirošimu u utrobi majke: Hamasumi poručio – “Nema mira dok nuklearno oružje ne nestane”

Điro Hamasumi (80), koji je preživio atomsko bombardovanje Hirošime, zatražio je od Ujedinjenih nacija ukidanje nuklearnog oružja, ističući da u svijeti ne može biti mira dok broj nuklearnih bojevih glava ne padne na nulu.

"Nuklearno oružje je oružje đavola sa kojim se ne može koegzistirati", rekao je Hamasumi, koji je generalni sekretar vodeće japanske organizacije preživjelih nuklearno bombardovanje.

On je na konferenciji UN u Njujorku naglasio da su bombardovanja Hirošime i Nagasakija ostavila dugoročne fizičke, psihičke i ekonomske posljedice po preživjele.

Hasumi je upozorio na veliki broj nuklearnih bojevih glava u svijetu, ističući da "ne može biti mira dok taj broj ne padne na nulu".

On se obratio na konferenciji UN u Njujorku, koja se održava u okviru mjesečnog pregleda primjene Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, prenijela je agencija Kjodo.

Hamasumi je još u majčinoj utrobi preživio bombardovanje Hirošime 6. avgusta 1945. godine.

(Srna)