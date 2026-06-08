Njemačka industrija na udaru: Fabričke porudžbine u padu

Svjetska finansijska kriza koja je godinama na snazi, pogodila je i Njemačku, pa je u aprilu došlo do velikog preokreta.

Izvor: Sina Schuldt / AFP / Profimedia

Nove fabričke porudžbine su prema preliminarnim podacima, mjesečno pale za 3,8 odsto, uz posebno osjetan pad u auto-industriji, objavio je Savezni zavod za statistiku (Destatis).

U martu su porudžbine porasle za revidiranih 4,5 odsto, nakon čega je došlo do preokreta, u kome je prednjačila auto-industrija koja je doživela pad za 5,3%.

Značajan pad dogodio se i u sektoru proizvodnje električne opreme, gdje su porudžbine pale za 16,3 odsto, dok je mašinska industrija zabilježila pad od 7,4 odsto.

Posmatrano prema namjeni proizvoda, porudžbine kapitalnih dobara smanjene su za 2,9 odsto, dok su porudžbine robe široke potrošnje pale za 6,7 odsto.

Pale su i narudžbine iz inostranstva, za 4,2 odsto međumjesečno.

Ipak uprkos slabijim porudžbinama, promet njemačke prerađivačke industrije blago je porastao. Realni promet u aprilu bio je za 0,1 odsto veći nego u martu, dok je na godišnjem nivou zabilježen rast od 0,6 odsto.

(EUpravo zato/Euronews)