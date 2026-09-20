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Potukli se zbog ležaljke, pa jedan završio mrtav: Bizarna rasprava na grčkoj plaži završila tragično

Potukli se zbog ležaljke, pa jedan završio mrtav: Bizarna rasprava na grčkoj plaži završila tragično

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Stariji muškarac (82) preminuo je nakon tuče koja je u nedjelju ujutru izbila na plaži kod Atine zbog borbe oko ležaljke.

Potukli se zbog ležaljke, pa jedan završio mrtav Izvor: YouTube/screenshot/TlifeVideo/Video By Đemba

Tragičan sukob na plaži Vuljagmeni nedaleko od Atine završio se smrću 82-godišnjeg muškarca, a povod za obračun bila je ležaljka.

Prema navodima grčkih medija, verbalna rasprava između dvojice starijih muškaraca (82 i 76 godina) izbila je u nedjelju prije 10 sati ujutru, da bi ubrzo prerasla u tuču. U fizički obračun se, prema navodima koje policija još provjerava, umiješala i 21-godišnja djevojka koja je bila u društvu 76-godišnjaka.

Starac je ljekarskom ekipom prevezen u bolnicu, ali je uprkos naporima medicinskog osoblja preminuo sat vremena po prijemu.

Policija je privela 76-godišnjeg muškarca, djevojku i vlasnika objekta na plaži kako bi se kroz razgovore i istragu utvrdilo kako je sukob počeo, ko je i na koji način zadao kobne povrede.

Iako su rasprave i opštepoznati "ratovi za ležaljke" česta pojava na mediteranskim plažama tokom ljetnje sezone, ovaj incident na atinskoj rivijeri dobio je najteži mogući epilog.

Policijska istraga o svim detaljima ovog zločina je u toku.

(Mondo.rs)

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Tagovi

tuča Grčka smrt plaža

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