Žestoka tuča u Kragujevcu: Sukobile se dvije navijačke grupe

U Kragujevcu je došlo do tuče dve navijače grupe, ali trenutno nije poznato šta je prethodilo sukobu

Izvor: Rina

Kragujevac je bio središte neprijatnog dešavanja, dvije navijačke grupe su se sukobile u ovom gradu u Avalskoj ulici. Posljedice su velike, jedan broj automobila je vidno oštećen, a policija je reagovala zatvaranjem dijela ulice.

O događaju iz Kragujevca izvještava agencija RINA, koja je na licu mjesta dobila informaciju: "Na terenu je bilo mnogo policajaca, a podignuti su i dronovi kako bi se pratilo kretanje učesnika sukoba i situacija stavila pod kontrolu", navodi se u tekstu.

Trenutno nije poznato šta je prethodilo sukobu, a nema ni zvaničnih informacija o eventualno povrijeđenim učesnicima. Policija trenutno prikuplja informacije, pregleda video-snimke i radi na tome da otkrije učesnike incidenta.