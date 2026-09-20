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Poslije 28 dana i 466 kilometara: Dragoslav Šinik čamcem stigao u Gradišku (FOTO)

Poslije 28 dana i 466 kilometara: Dragoslav Šinik čamcem stigao u Gradišku (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Predsjednik gradiškog Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Dragoslav Šinik danas je, nakon 28 dana veslanja rijekom Savom uzvodno iz Beograda, drvenim čamcem stigao do Gradiške.

Dragoslav Šinik stigao čamcem iz Beograda do Gradiške Izvor: Srna/Milorad Malešević

Šinik je podsjetio da se na ovaj podvig odlučio kako bi skrenuo pažnju na potrebe populacije koju predstavlja, te istakao da je tokom putovanja dijelio i pozivnice za sedmo Međunarodno druženje djece i omladine sa smetnjama u razvoju "Svi smo mi dio vas", koje će biti održano od 18. do 20. juna naredne godine u Gašnici kod Gradiške.

On je dodao da je cilj ove humanitarne akcije bio i prikupljanje sredstava za nabavku novog kombija za prevoz djece sa smetnjama u razvoju, te zahvalio Dodiku koji obećao da će iz Kabineta predsjednik Republike Srpske biti obezbijeđen novac za nabavku kombija.

Humanitarni broj 1434 za podršku ovoj akciji aktivan je do 30. septembra, a za kupovinu kombija potrebno je nešto više od 72.000 KM.

Na posljednjoj etapi, od Mačkovca do Gašnice, nakon pređenih 466 kilometara ispod starog savskog mosta u Gradišci dočekali su ga  Milorad Dodik, gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić i brojni građani.

Izvor: Srna/Milorad Malešević

Dodik je zahvalio Šiniku za sve što radi za djecu sa poteškoćama u razvoju, te dodao da su i ranije zajedno radili slične akcije.

On je dodao da će i kao čovjek i svim svojim uticajem podržati rad Udruženja koje vodi Dragoslav Šinik, a naredne godine i organizaciju Međunarodnog druženje djece i omladine sa smetnjama u razvoju "Svi smo mi dio vas".

Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić zahvalio je svima koji su podržali akciju koju je Šinik pokrenuo, te naglasio da je i do sada i da će ubuduće Grada Gradiška biti uz sve aktivnosti koje sprovodi Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima.

Dragoslav Šinik počeo je je 25. avgusta da vesla drvenim čamcem 478 kilometara uzvodno od Beograda prema izletištu u Gašnici kod Gradiške. 

(Srna)

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Tagovi

humanitarna akcija humanost veslanje Sava

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