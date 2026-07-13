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Veliko srce Laminca: Komšije se udružile da pomognu porodici kojoj je požar uništio dom (FOTO)

Veliko srce Laminca: Komšije se udružile da pomognu porodici kojoj je požar uništio dom (FOTO)

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
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Mještani gradiškog naselja Laminci pokrenuli su akciju prikupljanja sredstava za obnovu kuće njihovog komšije Aziza Pećanina, kojem je izgorio krov i pomoćni objekat sa kojeg se prožar proširio.

Požar uništio kuću porodice Pećanin: Mještani pokrenuli veliku humanitarnu akciju Izvor: Milorad Malešević/Srna

Pećanin je naveo da je u pomoćnom objektu izgorjelo dosta alata, kosilica, trimer, motorka, dok je na kući potpuno uništen krov.

"Pričinjena je velika šteta jer je u prizemlju gdje živimo sve natopljeno vodom od gašenja požara", naveo je Pećanin.

On je napomenuo da je požar juče primijetila komšinica koja je iz kuće izvela njegovu suprugu i šestogodišnju ćerku.

Vjeruje da je požar izazvala bušilica koju je u pomoćnom objektu uključio u struju da se puni.

Zahvalio je komšijama i humanim ljudima koji su već priskočili u pomoć ili obećali da će mu pomoći da obnovi kuću.

Milovan Marković, jedan od pokretača akcije, naveo je da je riječ o dobrim komšijama kojima treba pomoći da obnove kuću i pozvao je sve koji su u mogućnosti da se priključe akciji i pomognu ovoj porodici.

Građani koji žele da pomognu u obnovi kuće porodice Pećanin mogu da se jave na Azizov broj telefona 066/265-790.

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Tagovi

Gradiška požar humanitarna akcija

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