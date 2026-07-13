Veliko srce Laminca: Komšije se udružile da pomognu porodici kojoj je požar uništio dom (FOTO)

Mještani gradiškog naselja Laminci pokrenuli su akciju prikupljanja sredstava za obnovu kuće njihovog komšije Aziza Pećanina, kojem je izgorio krov i pomoćni objekat sa kojeg se prožar proširio.

Izvor: Milorad Malešević/Srna

Pećanin je naveo da je u pomoćnom objektu izgorjelo dosta alata, kosilica, trimer, motorka, dok je na kući potpuno uništen krov.

"Pričinjena je velika šteta jer je u prizemlju gdje živimo sve natopljeno vodom od gašenja požara", naveo je Pećanin.

On je napomenuo da je požar juče primijetila komšinica koja je iz kuće izvela njegovu suprugu i šestogodišnju ćerku.

Vjeruje da je požar izazvala bušilica koju je u pomoćnom objektu uključio u struju da se puni.

Zahvalio je komšijama i humanim ljudima koji su već priskočili u pomoć ili obećali da će mu pomoći da obnovi kuću.

Milovan Marković, jedan od pokretača akcije, naveo je da je riječ o dobrim komšijama kojima treba pomoći da obnove kuću i pozvao je sve koji su u mogućnosti da se priključe akciji i pomognu ovoj porodici.

Građani koji žele da pomognu u obnovi kuće porodice Pećanin mogu da se jave na Azizov broj telefona 066/265-790.