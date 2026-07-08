Janković: Potrebna kompletna rekonstrukcija nadvožnjaka u Gradišci

Direktor "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković izjavio je da su rezultati probnog ispitivanja oštećenog, ali i drugog nadvožnjaka u Gradišci, pokazali da su oni na granici nosivosti, što znači da će se pristupiti kompletnoj rekonstrukciji.

Izvor: Milorad Malešević/Srna

Janković je rekao da je to bilo planirano da se uradi i prije nego što se dio pjješačkog nadvožnjaka urušio, ali da se nije pristupilo rekonstrukciji zbog veliko saobraćaja preko mosta na rijeci Savi.

"Uradili smo izmjenu plana nabavki, raspisali tender za projektnu dokumentaciju i prvog i drugog nadvožnjaka sa rokom izrade od 60 dana. Kada se to uradi, vidjećemo kojim mjerama ćemo uraditi sanaciju. Vjerovatno ćemo morati raditi nove nadvožnjake", izjavio je Janković novinarima u Srpcu.

Govoreći o mostu na Savi, on je naveo da je u odličnom stanju, ali da su problematični pristupi mostu.

Janković je napomenuo da mora da se uradi kvalitetna sanacija da bi sve moglo da se koristi u narednih 50 godina.

On je podsjetio da se usljed opterećenja urušila pješačka staza jednog od nadvožnjaka.