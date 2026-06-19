Mjesec dana od obrušavanja: Stari most u Gradišci i dalje zatvoren, sanacija neizvjesna

Prije mjesec dana, sat nakon ponoći, obrušio se dio starog mosta u Gradišci, nakon čega je zatvoren, a kada će preko njega ponovo profunkcionisati saobraćaj zasad nije poznato, ali se zna da neće uskoro, jer je analiza nadvožnjaka pokazala da su na granici nosivosti.

Izvor: Milorad Malešević/Srna

U međuvremenu vozači koji putuju prema Hrvatskoj i ostatku EU mogu se osloniti na novi most preko rijeke Save, te granični prelaz koji je sa doskorašnje premješten na novu lokaciju.

Sanacija jednog nadvožnjaka

Miroslav Janković, vršilac dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske", rekao je da je analiza dva nadvožnjaka pokazala da su na granici nosivosti.

"Tako smo morali da idemo ka tome da uradimo projektnu dokumentaciju. Bez projekta ne možemo da raspišemo tender za radove. Projekat će nam reći šta je potrebno od radova. Kada je u pitanju prvi nadvožnjak, radi se sanacija, kako bi on mogao biti pušten za građane Gradiške, ali za put ispod", rekao je Janković.

Prema njegovim riječima, zasad nije poznato kada će stari most u Gradišci biti pušten u saobraćaj.

"Po onome što preliminarno mislimo, moraće se kompletno rušiti drugi nadvožnjak i raditi potpuno novi. Ali to će nam pokazati projektna dokumentacija", rekao je Janković.

Odustali od plana

Plan je bio, dodao je vršilac dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske", da most bude pušten za saobraćaj do tri i po tone, ali su od toga odustali.

"To bi nam stvaralo problem prilikom izvođenja radova, pošto bi prolazila vozila. Predstavljalo bi opasnost za radnike", istakao je Janković.

Podsjetimo, postojeći granični prelaz Gradiška je sa starog mosta, izgrađenog prije 70 godina, premješten na novu lokaciju, čime je, takođe 19. maja, ali u večernjim satima, počela i upotreba novoizgrađenog mosta, zbog čega su i putnici odahnuli.

Privremeno ili trajno rješenje

Iako je ovo predstavljeno kao privremeno rješenje, koje je donijelo Ministarstvo bezbjednosti BiH, te je na snazi do sanacije starog mosta, a najdalje do 19. avgusta do 19 časova, "Nezavisne novine" nezvanično saznaju da to, ipak, ne mora biti konačan rok, već se može produžavati unedogled.

"Naravno da se ova rješenja mogu produžavati. I produžavati, i produžavati... Ne bi bio prvi put", jasan je izvor "Nezavisnih novina".

Dakle, tog 19. maja novi granični prelaz nije privremeno otvoren, ali je stari privremeno premješten. Naime, Ministarstvo bezbjednosti BiH pojasnilo je da su donijeli rješenje kojim se omogućava preusmjeravanje saobraćaja preko novog mosta u Gradišci.

Tužilaštvo formiralo predmet

"Lokacija preko novog mosta koristiće se za vrijeme obustave saobraćaja na postojećem graničnom prelazu Gradiška, do koje je došlo usljed obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na mostu preko rijeke Save", rekli su iz Ministarstva.

Na dan obrušavanja dijela starog mosta u Gradišci, iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka su rekli da je njihov tužilac naložio policajcima Policijske uprave Gradiška da izvrše uviđaj, koji je obavljen i završen.

"Nakon pribavljanja i kompletiranja dokumentacije ovom tužilaštvu od strane PU Gradiška biće dostavljen izvještaj na dalje postupanje", kazali su iz banjalučkog tužilaštva.

Kako je juče potvrđeno iz ovog tužilaštva, formirali su predmet.

"Okružno javno tužilaštvo Banjaluka je formiralo predmet u vezi sa obrušavanjem dijela mosta u Gradišci. Predmet je u radu i preduzimaju se sve potrebne mjere i radnje u cilju utvrđivanja činjenica u vezi sa konkretnim događajem", rečeno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

(Nezavisne/Mondo)