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Lokalizovan veliki požar kod Teslića, na terenu bilo 50 vatrogasaca

Lokalizovan veliki požar kod Teslića, na terenu bilo 50 vatrogasaca

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
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Požar koji je zahvatio skladište drvnih sortimenata u krugu firme "Elgrad" u Donjem Ranković kod Teslića stavljen je pod kontrolu i nema opasnosti od širenja, izjavio je Srni starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić Savo Bubić.

Srn2026-7-30_1921684_1.jpg Izvor: PU Doboj

Bubić je istakao da u požaru nema povrijeđenih lica.

Jedan od vatrogasaca je ispričao da gore kubici balvana naslagani do nekoliko metara u visinu.

"Pokušavamo da vatru suzbijemo topovima sa kamiona i sa teškom pjenom", kaže teslićki varogasac.

Istakao je da je na terenu 50-ak vatrogasaca sa dvadesetak vatrogasnih vozila, kao i da nema opasnost za kuće.

Prema njegovim riječi, u pomoć su im, stigle kolege iz Tešnja, Doboja, iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Očauš.

Iz Policijske uprave Doboj je rečeno da je požar prijavljen Policijskoj stanici Teslić u 16.30 časova.

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