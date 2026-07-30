Lokalizovan veliki požar kod Teslića, na terenu bilo 50 vatrogasaca

Požar koji je zahvatio skladište drvnih sortimenata u krugu firme "Elgrad" u Donjem Ranković kod Teslića stavljen je pod kontrolu i nema opasnosti od širenja, izjavio je Srni starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić Savo Bubić.

Izvor: PU Doboj

Bubić je istakao da u požaru nema povrijeđenih lica.

Jedan od vatrogasaca je ispričao da gore kubici balvana naslagani do nekoliko metara u visinu.

"Pokušavamo da vatru suzbijemo topovima sa kamiona i sa teškom pjenom", kaže teslićki varogasac.

Istakao je da je na terenu 50-ak vatrogasaca sa dvadesetak vatrogasnih vozila, kao i da nema opasnost za kuće.

Prema njegovim riječi, u pomoć su im, stigle kolege iz Tešnja, Doboja, iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Očauš.

Iz Policijske uprave Doboj je rečeno da je požar prijavljen Policijskoj stanici Teslić u 16.30 časova.