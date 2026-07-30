logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

CIK BiH utvrdio spisak za inostranstvo: Pravo glasa ima 48.074 birača, odbijeno više od 5.500 prijava

CIK BiH utvrdio spisak za inostranstvo: Pravo glasa ima 48.074 birača, odbijeno više od 5.500 prijava

Autor Dušan Volaš
0

Na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine za Opšte izbore 2026. godine nalazi se ukupno 48.074 birača, utvrđeno je Odlukom koju je danas donijela Centralna izborna komisija BiH.

CIK BiH utvrdio birački spisak za inostranstvo: Glasaće 48.074 birača Izvor: CIK BiH

Odluka je donesena nakon razmatranja izvještaja o prijavama birača putem portala „e-Izbori“ i upisu izbjeglih lica u Centralni birački spisak. Istovremeno, CIK BiH je donio odluke kojima se odbija upis u izvod iz Centralnog biračkog spiska za 5.263 podnosioca prijava sa statusom privremenog boravka, te za 285 podnosilaca prijava sa statusom izbjeglog lica, jer nisu ispunili uslove propisane Izbornim zakonom BiH.

Odluka o utvrđivanju broja birača, kao i spisak odbijenih prijava i pregled prijava izbjeglih lica koja ne ispunjavaju uslove, objavljeni su danas na zvaničnoj internet-stranici CIK-a (www.izbori.ba), podstranica "Opšti izbori 2026". Objavljivanjem se smatra da je odluka dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu.

Svi podnosioci prijava i učesnici u izbornom procesu protiv ovih odluka mogu podnijeti žalbu Apelacionom odjelu Suda BiH preko CIK-a BiH. Zbog neradne subote i nedjelje, zakonski rok od dva dana za podnošenje žalbe traje do ponedjeljka, 3. avgusta 2026. godine do ponoći.

Žalbe se mogu dostaviti putem faks-aparata na broj 033/251-329, elektronskom poštom na adresu [email protected] ili lično u sjedište Centralne izborne komisije BiH, na adresi Danijela Ozme broj 7 u Sarajevu.

Opšti izbori u Bosni i Hercegovini biće održani 4. oktobra 2026. godine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

CIK BiH CIK opšti izbori 2026. Izbori 2026

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ