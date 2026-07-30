CIK BiH utvrdio spisak za inostranstvo: Pravo glasa ima 48.074 birača, odbijeno više od 5.500 prijava

Na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine za Opšte izbore 2026. godine nalazi se ukupno 48.074 birača, utvrđeno je Odlukom koju je danas donijela Centralna izborna komisija BiH.

Izvor: CIK BiH

Odluka je donesena nakon razmatranja izvještaja o prijavama birača putem portala „e-Izbori“ i upisu izbjeglih lica u Centralni birački spisak. Istovremeno, CIK BiH je donio odluke kojima se odbija upis u izvod iz Centralnog biračkog spiska za 5.263 podnosioca prijava sa statusom privremenog boravka, te za 285 podnosilaca prijava sa statusom izbjeglog lica, jer nisu ispunili uslove propisane Izbornim zakonom BiH.

Odluka o utvrđivanju broja birača, kao i spisak odbijenih prijava i pregled prijava izbjeglih lica koja ne ispunjavaju uslove, objavljeni su danas na zvaničnoj internet-stranici CIK-a (www.izbori.ba), podstranica "Opšti izbori 2026". Objavljivanjem se smatra da je odluka dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu.

Svi podnosioci prijava i učesnici u izbornom procesu protiv ovih odluka mogu podnijeti žalbu Apelacionom odjelu Suda BiH preko CIK-a BiH. Zbog neradne subote i nedjelje, zakonski rok od dva dana za podnošenje žalbe traje do ponedjeljka, 3. avgusta 2026. godine do ponoći.

Žalbe se mogu dostaviti putem faks-aparata na broj 033/251-329, elektronskom poštom na adresu [email protected] ili lično u sjedište Centralne izborne komisije BiH, na adresi Danijela Ozme broj 7 u Sarajevu.

Opšti izbori u Bosni i Hercegovini biće održani 4. oktobra 2026. godine.