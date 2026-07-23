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Poznat redoslijed na glasačkom listiću: Evo pod kojim brojevima će biti stranke i koalicije

Poznat redoslijed na glasačkom listiću: Evo pod kojim brojevima će biti stranke i koalicije

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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CIK BiH žrijebanjem je odredio redoslijed 82 politička subjekta na glasačkom listiću za opšte izbore. Pogledajte gdje se nalaze najveće stranke i koalicije.

zgrada cik bih Izvor: Shutterstock

Centralna izborna komisija (CIK) BiH danas je žrijebanjem utvrdila redoslijed 82 politička subjekta na glasačkom listiću za opšte izbore u oktobru ove godine.

Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba rekao je prije početka da se žrijebaju politički subjekti ovjereni za učešće na izborima, odnosno 49 političkih stranaka, 29 koalicija i četiri nezavisna kandidta.

Žrijebanje je provedeno elektronskim putem korištenjem međunarodnog internet servisa random.org tako što je unijeta lista političkih subjekata formirana prema redoslijedu prijave CIK-u, nakon čega je algoritmom nasumično određen njihov redoslijed na glasačkom listiću.

Koaliciji Bosanskohercegovačka incijativa Kasumović Fuad žrijebanjem je pripalo prvo mjesto, na četvrtom je koalicija Socijalistička partija Petar Đokić – DEMOS, a SDS je na sedmom mjestu.

HDZ BiH je na 18. mjestu, SDP na 19, a SNSD Milorad Dodik na 21. Nezavisni kandidat Zdenko Lučić nalazi se na 22. mjestu, Ujedinjena Srpska na 27, a Za pravdu i red – lista Nebojše Vukanovića na 31.

Koalicija DNS – NPS Banjac – Nešić je na 33. mjestu, Socijalistčka partija Srpske Goran Selak na 36, HDZ 1990 na 39, a SBB Fahrudin Radončić na 52.

Volja naroda Srpske dr Vlado Đajić je na 61. mjestu, zatim Draško Stanivuković – Pokret sigurna Srpska na 62, Narod i pravda na 63, Narodni front Jelena Trivić na 66. i SDA na 67, dok je Hrvatssla seljačka stranka na zadnjem, 82. mjestu.

CIK BiH će nakon današnje sjednice Komisije objaviti konačnu listu na svojoj internet stranici.

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