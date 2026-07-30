logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

2.000 turista evakuisano sa Krita: Poginula tri vatrogasca, stravični prizori požara u Grčkoj

2.000 turista evakuisano sa Krita: Poginula tri vatrogasca, stravični prizori požara u Grčkoj

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

U požarima na Kritu i Peloponezu poginula su tri vatrogasca, dok su vlasti evakuisale 2.000 posjetilaca.

Požari na Kritu i Peloponezu, evakuisano 2.000 turista Izvor: Profimedia

U gašenju požara na Kritu i Peloponezu u Grčkoj poginula su tri vatrogasca, a vlasti su nastavile sa preventivnim evakuacijama naselja i turističkih područja, dok je samo sa ostrva Krit evakuisano oko 2.000 posjetilaca i 29 lokalnih stanovnika sa plaža morskim putem, saopštile su grčke vlasti.

Dva vatrogasca poginula su u velikom šumskom požaru koji je juče u poslijepodnevnim časovima izbio na jugu Krita, u oblasti Retimno.

Prema prvim informacijama, oni su ostali zarobljeni u vozilu u blizini mjesta Sahturija, gdje su kasnije pronađeni mrtvi, dok je jedan vatrogasac kolabirao usljed patoloških uzroka u Ageranosu, na Peloponezu, prenosi Prototema.

Dva dobrovoljca takođe su lakše povrijeđena tokom operacija gašenja požara.

Vatrogasne snage cijelu noć vodile su borbu na velikim požarnim frontovima u Retimnu, gdje je linija vatre dugačka 20 kilometara, kao i u Sitiji i Plomariju, uz jake vjetrove koji su izazivali nova izbijanja požara i dodatno otežavali gašenje.

Najteža situacija zabilježena je u opštini Agios Vasilios na Kritu, gdje se požar koji je izbio juče poslije podne širio velikom brzinom.

Tokom noći na tom području djelovalo je 198 vatrogasaca, deset grupa pešačkih jedinica i 43 vozila, a snage bi danas trebalo da budu pojačane sa još 18 vatrogasaca, tri grupe pješačkih jedinica i šest vozila, koji će stići iz Pireja.

Grčki vatrogasci bore se i sa raštrkanim žarištima požara na ostrvu Paros.

Veoma visok rizik od požara prognozira se i za veći dio zemlje, a vatrogasne snage nalaze se u pojačanoj pripravnosti.

U Iraklionu na Kritu stotine posjetilaca zbog požara su evakuisane u zatvorenu teretanu u Miresu, koju je otvorila opština Festos, gdje su obezbijeđeni dušeci za spavanje i pribor za prvu pomoć.

Veoma visok rizik od požara, kategorije četiri, prognoziran je i za danas u velikom delu zemlje.

(Nezavisne/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Grčka požar

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ