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Udes za udesom na putevima Hercegovine: Policija savjetuje oprez zbog vrućina i nedržanja odstojanja

Udes za udesom na putevima Hercegovine: Policija savjetuje oprez zbog vrućina i nedržanja odstojanja

Autor Dušan Volaš
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Na području u nadležnosti Policijske uprave Trebinje u protekla 24 časa zabilježeno je sedam saobraćajnih nezgoda.

Trebinje: Za dan sedam udesa, zabilježen skok nezgoda zbog nedržanja bezbjednog odstojanja Izvor: Shutterstock

U dva udesa tri osobe su lakše povrijeđene, dok je u pet nastala materijalna šteta.

Iz Policijske uprave Trebinje apelovali su da svi vozači vožnju prilagode vremenskim i uslovima na putu, s obzirom da je zbog ljetne sezone pojačana frekvencija vozila.

"Zbog visoke ljetne temperature savjetujemo svima da na put kreću ujutru rano ili poslije podne. Jako sunce mijenja uslove vidljivosti, može trenutno da sakrije trake i pješake. Tokom putovanja koja traju više časova neophodne su kratke pauze", saopšteno je iz Policijske uprave Trebinje.

Putnu mrežu na području u nadležnosti Policijske uprave Trebinje karakterišu česte krivine i brojna vozila, zbog čega je obavezno poštovanje vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije.

"Kada vozite u koloni, što je česta pojava u ljetnim mjesecima u istočnoj Hercegovini, držite potrebno odstojanje kako vas odsjaj sa zadnjeg stakla ili metalnih dijelova vozila ispred vas ne bi iznenadio i doveo do paničnog kočenja", savjetovali su iz trebinjske policije.

Od početka godine do danas na području u nadležnosti Policijske uprave Trebinje evidentirane su 52 saobraćajne nezgode u kojima je utvrđeno da je uzrok nedržanje odstojanja, što je 30 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

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Tagovi

Trebinje Hercegovina saobraćajka udes

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Hvala što ste poslali vijest.

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